Papa Francesco, la voce sofferente in piazza San Pietro: ecco il messaggio audio

La voce di Papa Francesco torna a risuonare in Piazza San Pietro. Ma è una voce affaticata, sofferente dopo oltre 20 giorni di ricovero al Policlinico Gemelli per una polmonite bilaterale. Le condizioni del Pontefice secondo gli ultimi aggiornamento sono stabili, e la prognosi resta riservata. "Ringrazio di cuore per le vostre preghiere per la mia salute dalla Piazza, vi accompagno da qui. Che Dio vi benedica e che la Vergine vi custodisca. Grazie", sono le poche parole - in spagnolo - del messaggio audio di Jorge Mario Bergoglio diffuso tra i fedeli in preghiera per il Rosario davanti alla Basilica di San Pietro.

Il Pontefice, fa sapere il Vaticano, è stato toccato dai numerosi messaggi di affetto che quotidianamente gli vengono inviati, e grato per le preghiere, ha voluto registrare oggi il messaggio dall'ospedale romano in cui è entrato il 14 febbraio.

Seppur affaticano e sofferente, con la voce sottile e il respiro pesante, il Papa che è tornato a parlare ha riempito di gioia i fedeli che hanno risposto con un sentito applauso. Il messaggio, ha detto il cardinale Ángel Fernández Artime che stasera guida la preghiera del Rosario, è "un dono per noi che siamo qui e per tutti gli uomini di buona volontà che pregano per lui". Ecco l'audio del messaggio del Papa giovedì 6 marzo.