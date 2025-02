Udine, bufera per la "gara di multe" dei vigili: cittadini imbufaliti

26 febbraio 2025 a

a

a

Una sorta di "gara di multe" con tanto di cartellone a indicare i risultati e la classifica dei "campioni" di verbali. È bufera a Udine per quello che è stato subito battezzato "multometro", un foglio con elencati i nomi dei vigili e il numero delle contravvenzioni elevate mese per mese. Il tutto in bella mostra nella bacheca dell’Ufficio viabilità del comando della Polizia locale di Udine. Una logica "agonistica" che viene confermata anche dall'obiettivo medio da raggiungere sia alla fine di ciascun mese (2.500), sia a conclusione dell’anno (30 mila verbali) per la "squadra" di pizzardoni.

In città è esplosa la polemica ed è tornata alla mente l'iniziativa analoga scoperta un anno fa. Ma incredibilmente la "gara di multe" è tornata. E l'amministrazione comunale? L’assessore alla Polizia locale, Rosi Toffano, ha preso le distanze dall’iniziativa definendo l'iniziativa "inopportuna". Dopo le proteste la lista è sparita.

Molti cittadini sono imbufaliti, come se la sicurezza stradale passasse in secondo piano e i cittadini venissero considerati solo come limoni da spremere. Ma chi era il campione dei pizzardini udicesi? Ebbene ce n'è uno che ha elevato ben 175 multe.