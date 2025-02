Papa Francesco, fedeli in preghiera al Gemelli. Il vicario Reina: "Un cuor solo e un'anima sola"

26 febbraio 2025 a

Questo, per Papa Francesco, è il tredicesimo giorno di ricovero e, mentre la pioggia sembra aver dato un po' di tregua, i fedeli hanno raggiunto numerosi la statua di Giovanni Paolo II nel piazzale del Policlinico Gemelli, dove in molti hanno lasciato lumini, fori, messaggi e pensieri per la salute del Pontefice. Come consuetudine, stamane è stato diramato il bollettino: il Santo Padre "ha trascorso una notte tranquilla e sta riposando". Ieri, secondo quanto riferito dalla Santa Sede, è stato sottoposto a una tac per verificare l’evoluzione della polmonite e stasera, nel secondo bollettino quotidiano, dovrebbe essere reso noto il risultato. I medici non parleranno fino a venerdì quando - ma la notizia non è ancora ufficiale - dovrebbero tenere alle 17 un secondo punto stampa a una settimana dal primo per chiarire le condizioni di salute di Francesco.

Il Papa, che non appare in pubblico da circa un mese e le cui ultime immagini risalgono al video (registrato qualche giorno prima) trasmesso durante il Festival di Sanremo l’11 febbraio, come fa sapere la Santa Sede continua a svolgere, per quanto possibile nelle sue condizioni, la sua attività lavorativa. Al Policlinico Gemelli intanto, come in tutto il mondo, si continua a pregare per la salute di Francesco. E oggi è arrivato anche il cardinal Baldo Reina, vicario generale per la diocesi di Roma. Dopo la consueta preghiera di mezzogiorno condotta dal cappellano del Gemelli, don Nunzio Corrao, è stato il cardinale e arciprete della basilica di San Giovanni in Laterano a celebrare messa.

Un’omelia breve in cui ha parlato della "famiglia" dei cristiani e della Chiesa riuniti in preghiera per il Santo Padre con "un cuor solo e un’anima sola". Al termine della messa il porporato - che non ha incontrato il pontefice - è andato via salutando i tanti cronisti e fotografi presenti senza fermarsi. "Sentire questo senso di famiglia, questo essere un cuor solo e un’anima sola, come dice il Libro degli Atti quando parla della prima comunità cristiana. Un cuor solo e un’anima sola", ha detto.