Meteo, cambia tutto. Giuliacci: "Dove si sposta la pioggia", occhio al weekend

26 febbraio 2025 a

a

a

Previsioni meteo di giovedì 27 febbraio, cambia lo scenario in vista del weekend. A fornire gli ultimi aggiornamenti è il team del colonnello Mario Giuliacci che spiega come, dopo la perturbazione degli scorsi giorni, "è confermato il parziale miglioramento atteso tra giovedì 27 e venerdì 28 febbraio". Ma la situazione è destinata a cambiare con un nuovo peggioramento previsto per sabato e domenica. Ma c'è di più.

"Il cambiamento sarà molto rapido". L'annuncio di Sottocorona: tutto in 24 ore