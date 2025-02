Salvo D'Acquisto e Bartolo Longo: chi sono e il processo per proclamarli Beato e Santo

25 febbraio 2025 a

Verso Beato Salvo D'Acquisto e Santo Bartolo Longo. Papa Francesco martedì 25 febbraio dal ricovero al Policlinico Gemelli di Roma ha autorizzato la promulgazione del decreto che riconosce il valore spirituale dell’eroico sacrificio del vicebrigadiere dei Carabinieri Salvo D’ Acquisto, avviando ufficialmente il processo di beatificazione. Un iter lungo e complesso che spiegheremo in questo articolo e che apre le porte alla proclamazione a Beato. Nello stesso atto è stata avviata la canonizzazione di Barolo Longo, fondatore del Santuario della Beata Vergine del Rosario di Pompei, per cui si apre l'iter al termine del quale può diventare Santo. Ecco chi sono.

Chi è il carabiniere Salvo D'Acquisto?

Il suo nome è noto per il gesto eroico avvenuto durante la Seconda guerra mondiale. Il 23 settembre 1943, a Palidoro tra Roma e Fiumicino. Dopo un’esplosione accidentale che causò la morte di due soldati tedeschi, le truppe naziste catturarono 22 civili per una rappresaglia. Salvo D’ Acquisto, allora 23enne, si assunse la responsabilità dell’incidente, pur essendone innocente, offrendo la propria vita in cambio della liberazione degli ostaggi. Questo atto di altruismo gli valse la Medaglia d’Oro al Valor Militare.

La vita e la beatificazione

Salvo D’ Acquisto, nato a Napoli il 15 ottobre 1920, era il primogenito di cinque figli in una famiglia profondamente cattolica. Arruolatosi volontario nell’Arma dei Carabinieri nel 1939, partecipò alla Campagna del Nord Africa fino al 1942, quando fu rimpatriato a causa di una ferita e della malaria. Dopo un periodo di convalescenza e un corso per sottufficiali a Firenze, fu assegnato alla stazione dei Carabinieri di Torrimpietra, dove avvenne il tragico episodio che lo rese un simbolo di sacrificio e coraggio.

L'atto eroico, il martirio e il miracolo

Il riconoscimento della "offerta della vita" rappresenta un passaggio fondamentale verso la beatificazione. Se dichiarato martire, Salvo D’ Acquisto sarà proclamato beato senza necessità di un miracolo; in caso contrario, sarà richiesto il riconoscimento di un evento miracoloso attribuito alla sua intercessione.

Come funziona il processo di beatificazione nella Chiesa Cattolica

L’iter può durare da alcuni anni a diversi decenni, a seconda della complessità del caso. Si divide in due fasi principali:

- Fase diocesana (5+ anni dopo la morte): Si apre l'inchiesta sulla vita e le virtù del candidato, raccogliendo testimonianze e documenti.

- Fase romana (Congregazione per le Cause dei Santi): Si esamina la documentazione e si attende il decreto di "Venerabilità".

Come detto, se il sacrificio viene considerato un martirio non è necessaria la verifica di un miracolo attribuito all'intercessione del candidato, che nel caso deve essere verificato scientificamente e teologicamente. Se i requisiti vengono soddisfatti, si avvia la beatificazione e il Papa dichiara il candidato "Beato". Se la causa è complessa, può durare decenni o addirittura secoli, come nel caso di Giovanni Duns Scoto (beatificato dopo 700 anni). Tuttavia, ci sono anche processi rapidi, come quello di Madre Teresa di Calcutta (beatificata in 6 anni).

Chi è Bartolo Longo (1841-1926)

È stato un laico italiano, fondatore del Santuario della Beata Vergine del Rosario di Pompei e promotore della devozione al Santo Rosario. È stato beatificato da Papa Giovanni Paolo II nel 1980. Nato a Latiano (Brindisi), Longo studiò legge a Napoli, dove si avvicinò a pratiche spiritistiche e anticlericali. Tuttavia, grazie all'influenza di amici cattolici e del sacerdote domenicano Alberto Radente, si convertì al Cristianesimo nel 1865.

Opera a Pompei

Dopo la conversione, si dedicò alla diffusione della fede, soprattutto tra i poveri e gli orfani, fondando scuole, opere di carità e il famoso Santuario di Pompei. Fu un instancabile promotore del Rosario, tanto da essere definito "L'Apostolo del Rosario".

Beatificazione e canonizzazione

Morì il 5 ottobre 1926 e ben presto iniziò il processo di beatificazione, ma per alcune lungaggini sui documenti da inserire nella Inquisitio fu beatificato solo nel 1980 da Papa Giovanni Paolo II. Ora si apre il processo di canonizzane.