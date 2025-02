Papa Francesco, "non era mai successo". L'inviato di Pomeriggio 5 e il segnale dal Gemelli

Alice Antico 24 febbraio 2025 a

a

a

Da “Pomeriggio cinque” arrivano gli ultimissimi aggiornamenti sullo stato di salute del Papa. Lunedì 24 febbraio l’inviato Angelo Macchiavello, in collegamento in diretta dal Policlinico Gemelli di Roma, ha riportato le ultime news sulle condizioni di Papa Francesco. “Le condizioni al momento restano critiche, proprio in questi stessi minuti si stanno facendo gli esami del sangue, che sono importantissimi per capire lo stato di salute del papa”, ha esordito il giornalista in collegamento con Myrta Merlino mentre si attende il bollettino serale sul Santo padre.

Papa Francesco, come sta: dall'ultima apparizione alla prognosi riservata

“Ti faccio vedere la finestra del Papa”, ha detto poi, invitando il cameraman a inquadrare dall’esterno la stanza dove è ricoverato il Pontefice. “All’utimo piano, la terza da sinistra, l’unica completamente chiusa e quella dietro la quale sta riposando Papa Bergoglio”, ha continuato Macchiavello. “Ed è il primo giorno che quella finestra è rimasta completamente chiusa”, ha fatto notare poi, “questo vuol dire che il Papa sta seguendo la prima delle terapie che è il riposo”.

“Paziente critico. Non si può dire che…”. Cosa sa il prof. della Sapienza sul Papa

“Per il momento il problema centrale è quello dell’insufficienza renale, apparso ieri”, ha spiegato il giornalista: “Poi bisogna capire come si evolveranno le cose, in questi giorni vorremmo avere più buone notizie”, ha concluso con speranza, la stessa che accomuna tutti gli italiani in questo momento.