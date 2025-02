Papa Francesco, rosari no-stop a San Pietro. E lui continua con le nomine

24 febbraio 2025 a

a

a

Il Vaticano, come sta facendo la Chiesa italiana, a partire da stasera organizza Rosari non-stop in piazza San Pietro per pregare per la salute di Papa Francesco ricoverato al Gemelli. Stasera a presiedere il primo Rosario sarà il cardinale Pietro Parolin. «Da questa sera, - informa infatti il Vaticano - i cardinali residenti a Roma, con tutti i collaboratori della Curia Romana e la Diocesi di Roma, raccogliendo i sentimenti del popolo di Dio, si raccoglieranno in piazza San Pietro, alle ore 21, per la recita del Santo Rosario per la salute del Santo Padre».

Muller: "Successore di Bergoglio? Pronti a tutte le possibilità, ma questa è l'ora di pregare"

Nel frattempo il Papa dal Gemelli anche stamani ha provveduto a nominare alcuni vescovi. Tra questi si segnalano due nomine in diocesi italiane: il vescovo di Vittorio Veneto e del Triveneto. Bergoglio spiegano dal Vaticano ha nominato don Riccardo Battocchio, del clero della Diocesi di Padova, finora Rettore dell’Almo Collegio Capranica in Roma. Il Pontefice ha poi provveduto a nominare il vescovo di Trivento mons. Camillo Cibotti, vescovo della Diocesi di Isernia-Venafro, unendo le due sedi in persona Episcopi. Tra le nomine, anche il vescovo di San Cristóbal de la Laguna, Tenerife (Spagna), padre Eloy Alberto Santiago Santiago, finora Cancelliere-Segretario Generale della Diocesi di Islas Canarias. Nominato poi il vescovo coadiutore di Santos (Brasile): mons. Joaquim Giovani Mol Guimarães, trasferendolo dalla Sede titolare di Galtellì e dall’Ufficio di Ausiliare di Belo Horizonte.

Papa Francesco, condizioni critiche. L'insufficienza renale e l'ipotesi di una "sepsi in fase iniziale"

Il Papa - che nel bollettino mattutino si diceva stesse ancora riposando dopo una notte «trascorsa bene» - «si è svegliato, sta continuando le terapie ed è di umore buono». Lo fanno sapere fonti vaticane aggiornando sulle condizioni del Pontefice ricoverato al Gemelli. Quanto alla situazione di «sofferenza» che era stata registrata sabato scorso, quando il bollettino aveva segnalato l’insorgere di una serie di criticità che ancora non si erano manifestate, le medesime fonti spiegano che il riferimento della sofferenza riguardava le «difficoltà respiratorie» ma che ora «non ha dolori» e nell’ambito della routine quotidiana si può alzare. Sempre secondo le fonti, il Pontefice si nutre normalmente.