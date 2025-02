Papa Francesco, l'Italia prega per lui: la messa del vicario a Roma e il rosario di Zuppi a Bologna

23 febbraio 2025 a

L'Italia, in apprensione, prega per Papa Francesco, ricoverato al Policlinico Gemelli per una polmonite bilaterale e costretto anche questa mattina a usare i naselli per l’applicazione di ossigeno ad alti flussi. Il cardinale vicario Baldassare Reina oggi, alle ore 17.30, celebrerà la messa nella basilica di San Giovanni in Laterano con una speciale intercessione per la salute di Pontefice. Lo stesso faranno i parroci e i sacerdoti nelle celebrazioni di oggi. "Desidero invitarvi ad unirvi spiritualmente alla Santa Messa che celebrerò questa sera. In comunione di fede e di preghiera, ciascuno nella propria comunità - è l’invito del cardinale vicario -, innalzeremo al Signore la nostra supplica per il Santo Padre, affinché lo sostenga con la Sua grazia e lo ricolmi della forza necessaria per attraversare questo momento di prova".

Questa sera, alle ore 20, nella chiesa di San Domenico a Bologna, sarà invece il cardinale Matteo Zuppi, arcivescovo di Bologna e presidente della Cei, a presiedere il Santo Rosario per la salute di Papa Francesco. La preghiera sarà trasmessa in diretta su Tv2000 (canale 28) e su Play2000, la piattaforma streaming di Tv2000 e inBlu2000. "Vogliamo stringerci al Santo Padre - ha affermato il cardinale Zuppi - chiedendo al Signore di sostenerlo in questo momento di sofferenza, perché trovi sollievo e possa ristabilirsi al più presto. Sarà un modo concreto per rinnovargli la vicinanza e l’affetto delle comunità ecclesiali italiane, che da giorni hanno intensificato la loro preghiera".

Anche la "Chiesa torinese sta pregando per la salute del Papa insieme ai cristiani di tutto il mondo e con sentimento di grande affetto". Lo ha comunicato l’arcivescovo di Torino, il cardinale Roberto Repole. "Francesco ha dato voce alla bellezza del Vangelo, ha portato il messaggio della Misericordia e oggi il mondo ne ha tanto bisogno, gli vuole bene per questo, riconosce nel Papa un riferimento fondamentale negli equilibri internazionali. Giunge a Papa Francesco da Torino e dal Piemonte, la terra della sua famiglia, il più grande sostegno in queste ore di prova", ha detto.