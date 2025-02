Papa Francesco, come sta: gli ultimi aggiornamenti. E torna sui social: "Grazie per le vostre preghiere"

23 febbraio 2025 a

a

a

Papa Francesco, a distanza di una settimana, torna a postare su X. Jorge Mario Bergoglio, giunto al decimo giorno di ricovero al Gemelli, ha pubblicato due pensieri. "In questi giorni mi sono giunti tanti messaggi di affetto e mi hanno particolarmente colpito le lettere e i disegni dei bambini. Grazie per questa vicinanza e per le preghiere di conforto che ho ricevuto da tutto il mondo", scrive nel primo. Nel secondo, invece, il Papa riprende il messaggio inviato ai diaconi questa mattina: "Vi esorto a continuare con gioia il vostro apostolato e - come ci suggerisce il Vangelo di oggi - a essere segno di un amore che abbraccia tutti, che trasforma il male in bene e genera un mondo fraterno. Non abbiate paura di rischiare l’amore!".

Le condizioni del Santo Padre continuano a tenere il mondo in ansia in un saliscendi di emozioni che seguono le notizie cliniche. Fonti vaticane sottolineano che la "crisi emergenziale" relativa alle condizioni di salute di Papa Francesco è rientrata e Bergoglio ha trascorso una notte tranquilla. Tuttavia a quanto riporta Vatican News il Pontefice argentino ha usato anche questa mattina i naselli per l'applicazione di ossigeno ad alti flussi. I risultati degli esami clinici in corso saranno diffusi nel bollettino medico di questa sera.

L'Italia prega per Bergoglio: la messa del vicario a Roma e il rosario di Zuppi a Bologna

Intanto Carla Rabezzana, 93enne cugina di Papa Francesco che vive a Portacomaro d’Asti, paese d’origine della famiglia Bergoglio, dice all'Agi che "Giorgio"; così viene chiamato in paese, "è un uomo eccezionale che non si risparmia. Ha sempre messo il suo compito davanti alla sua salute. Io lo sgrido sempre. Adesso prego e spero che vada tutto bene". "L’ultima volta l’ho sentito poco dopo Natale, quando iniziava a non stare bene. Gli ho detto di curarsi, ma lui sminuiva e mi diceva ’stai tranquilla, è solo un raffreddore'. Si è trascurato e adesso ne paga le conseguenze", dice l'anziana donna. "In piemontese gli ho detto ’sei senza cognission’, che vuol dire senza giudizio, senza criterio. Lui si è messo a ridere e mi ha detto ’Per fare il Papa si fa così. Perché non è la gente che deve andare dal Papa, ma è il Papa che deve andare il più possibile dalla gente'. Insomma, non ha mai voluto sentire ragioni".