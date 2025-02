Meteo, Sottocorona: dove piove nel weekend. Torna il freddo? Cosa dicono le temperature

22 febbraio 2025 a

Il mese di febbraio entra nell'ultima fase: cosa ci aspetta sul fronte del meteo per il weekend? A rispondere a questa domanda è Paolo Sottocorona con le sue previsioni del tempo per La7 di sabato 22 febbraio. Le mappe odierne mostrano "due zone in cui ci può essere qualche pioggia moderata", spiega il meteorologo, "una è quella più a nord che prende la Liguria, l'Appennino tosco emiliano, l'alta Toscana, e l'altra è la Sicilia". Parliamo tuttavia di quantità ridotte di pioggia. A dominare sarà il cielo grigio.

Domenica 23 febbraio questo "moderatissimo peggioramento" ritorna "sul livello delle pioviggine", afferma l'esperto. Quella che ci aspetta è una giornata tuttalpiù con un po' di cielo grigio. Lunedì 24 febbraio avremo "precipitazioni isolatamente moderate sulle zone alpine, poi ancora su Liguria di Levante e alta Toscana, alcune zone interne del centro. Meno al sud", spiega Sottocorona. Ma tornerà il freddo nell'ultima fase dell'inverno? Le minime di questa mattina non sono particolarmente basse, osserva il meteorologo di La7, e la tendenza nelle prossime 24 ore in verde indica un aumento delle temperature al nord, al centro e al sud, con una leggera diminuzione in Sicilia. La tendenza, insomma, è a risalire.