Papa Francesco in lieve miglioramento: "Senza febbre". L'ultimo bollettino

L'ultimo bollettino sulle condizioni di salute di Papa Francesco, pur nella delicatezza della situazione, è rassicurante. "Le condizioni cliniche del Santo Padre sono in lieve miglioramento. È apiretico ed i parametri emodinamici continuano ad essere stabili. Questa mattina ha ricevuto l’Eucaristia e successivamente si è dedicato alle attività lavorative", ha riferito la Sala Stampa della Santa Sede, aggiornando i fedeli e il mondo tutto su Bergoglio, ricoverato al Gemelli dal 14 febbraio per una polmonite bilaterale. Ieri a suonare incoraggianti sono state le parole di Giorgia Meloni, che è andata a fargli visita nel Policlinico romano e lo ha trovato "vigile e reattivo". "Abbiamo scherzato come sempre. Non ha perso il suo proverbiale senso dell'umorismo", ha riportato la premier dopo essersi trattenuta per venti minuti e in forma privata con il Pontefice.

Nonostante il quadro generale rimanga complesso, dal bollettino diramato dalla Santa Sede traspare un cauto ottimismo. Bisognerà certo aspettare qualche giorno per essere sicuri dell’esito delle cure, ma sembra che la polmonite bilaterale, confermata dalla tac di martedì pomeriggio, sia in una fase iniziale e che il cuore di Papa Francesco, forte, stia rispondendo bene alla terapia farmacologica. Ad avvalorare questa tesi contribuisce anche il fatto che Bergoglio continui a respirare in modo autonomo. E mentre sulla salute del Pontefice i medici sembrano aprire a uno spiraglio in positivo, c’è chi ipotizza come verosimile la scelta delle dimissioni. "Io penso che possa farlo, perché è una persona che, da questo punto di vista, è abbastanza decisa nelle sue scelte", ha dichiarato il cardinale Gianfranco Ravasi intervistato da Rtl.