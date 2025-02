Asteroide YR4, salgono le probabilità che colpisca la Terra: "Come 500 bombe atomiche"

20 febbraio 2025 a

Crescono le possibilità che l'asteroide 2024 YR4, un oggetto celeste grande tra i 40 e i 90 metri, colpisca la Terra nel 2032. La Nasa ha ricalcolato le probabilità di impatto e se queste a gennaio erano di 1 su 83, ora sono 1 su 32. Siamo al 3,1 per cento, un dato non trascurabile dunque. L'asteroide viene seguito con attenzione dalla sua scoperta, il 27 dicembre 2024, grazie al sistema Atlas in Cile.

Ma che effetti potrebbe avere un possibile impatto sul suolo terrestre? Gli scienziati valutano sette diversi scenari, Il peggiore è quello che vede YR4 2024 entrare nell’atmosfera del nostro pianeta a una velocità di 17,32 km al secondo (oltre 62.000 km/h). In quel caso sprigionerebbe una forza distruttiva che sarebbe circa 500 volte quello della bomba atomica sganciata su Hiroshima e potrebbe radere al suolo una città e provocare danni per decine di chilometri, spiega il Corriere della sera. Tuttavia va ricordato che ci sono 96,9% possibilità che l'impatto con la Terra non avvenga.

Non resta che aspettare, anche perché l'orbita del corpo celeste è molto allungata, si sta allontanando dalla Terra e tornerà ad avvicinarsi in modo significativo nel 2028. Le misurazioni in quella fase offriranno un quadro più accurato dei possibili rischi per il nostro pianeta.