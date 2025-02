L'ultimo bollettino su Papa Francesco: "Polmonite bilaterale, condizioni complesse"

18 febbraio 2025 a

«Gli esami di laboratorio, la radiografia del torace e le condizioni cliniche del Santo Padre continuano a presentare un quadro complesso. L’infezione polimicrobica, insorta su un quadro di bronchiectasie e bronchite asmatiforme, e che ha richiesto l’utilizzo di terapia cortisonica antibiotica, rende il trattamento terapeutico più complesso. La tac torace di controllo alla quale il Santo Padre è stato sottoposto, prescritta dall’équipe sanitaria vaticana e da quella medica della Fondazione Policlinico »A. Gemelli«, ha dimostrato l’insorgenza di una polmonite bilaterale che ha richiesto un’ulteriore terapia farmacologica».

Lo riferisce il Vaticano aggiornando sulle condizioni di salute del Papa al Gemelli. «Ciononostante - annota il Vaticano - Papa Francesco è di umore buono. Ha ricevuto l’eucarestia e, nel corso della giornata, ha alternato il riposo alla preghiera e alla lettura di testi. Ringrazia per la vicinanza che sente in questo momento e chiede, con animo grato, che si continui a pregare per lui».