Mario Draghi striglia ancora l'Europa: "Va come previsto, è urgente cambiare"

Dalla pubblicazione del rapporto Draghi ad oggi «i cambiamenti avvenuti» a livello Ue «sono sostanzialmente in linea con le tendenze che erano state delineate» nel rapporto stesso. Ma «il senso di urgenza di intraprendere il cambiamento radicale auspicato dal rapporto è diventato ancora più forte». Lo sottolinea l’ex presidente della Bce Mario Draghi, intervenendo alla European Parliamentary Week a Bruxelles.

L'ex premier già a capo della Bce sferza l'Ue: "Quando è stato scritto il rapporto, il tema geopolitico principale era l’ascesa della Cina. Ora, l’Ue dovrà affrontare i dazi da parte della nuova amministrazione statunitense nei prossimi mesi, ostacolando il nostro accesso al nostro più grande mercato di esportazione. Inoltre, le tariffe statunitensi più elevate sulla Cina reindirizzeranno la sovracapacità cinese in Europa, colpendo ulteriormente le aziende europee", afferma Draghi, nel suo intervento al Parlamento europeo. "In effetti, le grandi aziende dell’Ue sono più preoccupate per questo effetto che per la perdita di accesso al mercato statunitense. Potremmo anche affrontare politiche ideate per attrarre le aziende europee a produrre di più negli Stati Uniti, basate su tasse più basse, energia più economica e regolamentazione. L’espansione della capacità industriale negli Stati Uniti è una parte fondamentale del piano del governo per garantire che le tariffe non siano inflazionistiche", spiega.

Ebbene, "possiamo far rivivere lo spirito innovativo del nostro continente. Possiamo riacquistare la nostra capacità di difendere i nostri interessi. E possiamo dare speranza alla nostra gente. I governi nazionali e i parlamenti del nostro continente, la Commissione europea e il Parlamento sono chiamati a essere i custodi di questa speranza in un momento di svolta nella storia dell’Europa. Se uniti, saremo all’altezza della sfida e avremo successo", arringa l’ex presidente della Bce ed ex premier italiano.