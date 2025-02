Campi Flegrei, paura nella notte. Oltre 230 scosse in 24 ore: centinaia fuori casa

18 febbraio 2025 a

Prosegue lo sciame sismico legato al fenomeno del bradisismo ai Campi Flegrei. La scossa più forte della notte di magnitudo 3.1 si è registrata alle 03.22 a 2 km di profondità con epicentro a 5 km da Pozzuoli. Pochi secondi dopo L’Ingv ha registrato una seconda scossa, di magnitudo 2.2. Quattro in totale scosse registrate nella notte. Terremoti registrati al termine di una giornata di preoccupazione. L’istituto nazionale di geofisica e vulcanologia alle 00:19 di ieri ha registrato una scossa di magnitudo 3,9 a due chilometri di profondità ed epicentro a 5 km da Pozzuoli. Altre due scosse erano state registrate alle 22:46 e alle 23:46. «Non posso escludere che avvenga anche qualche terremoto di maggiore magnitudo, ma l’allerta rimane gialla», ha detto Mauro Di Vito, direttore dell’Osservatorio Vesuviano dell’Ingv, dopo l’intensa attività sismica che sta interessando i Campi Flegrei.

Lo sciame sismico, iniziato sabato, ha già registrato oltre 230 eventi, con due scosse di magnitudo 3.9, la prima avvenuta nel pomeriggio di domenica e la seconda alle 00:19. Quest’ultima è stata percepita come più forte dalla popolazione, generando maggiore preoccupazione. Su questo punto, Di Vito chiarisce: «La percezione non è un valore strumentale, ed è diversa di notte rispetto al giorno. Inoltre, la percezione di un sisma dipende da diversi fattori, come il tipo di edificio in cui ci si trova, la risposta sismica locale e la posizione rispetto all’epicentro. In questo caso, la scossa di domenica notte è stata seguita da altri eventi più piccoli, il che ha amplificato la sensazione di intensità rispetto a quella pomeridiana, nonostante la magnitudo fosse la stessa».

In centinaia comunque si sono riversati sul lungomare di Pozzuoli, dove le persone si sono messe a dormire in auto e hanno acceso alcuni ceri accanto a una Madonnina poggiata sulle panchine della piazza. Le scuole, dopo le opportune verifiche, oggi saranno aperte. A Napoli molti residenti nella zona Pisciarelli hanno trascorso la notte in auto.