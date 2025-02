Meteo, Sottocorona avverte: "Nuvole azzurrine". Ecco cosa promettono

17 febbraio 2025 a

Indicando la carta presente nello studio di Omnibus, il programma di La7 di politica e di attualità, Paolo Sottocorona ha aggiornato i telespettatori sul tempo e diffuso quindi le ultime previsioni meteo. Il quadro illustrato non è preoccupante. Al contrario, le informazioni lasciano credere che i prossimi giorni saranno all'insegna della stabilità. "Le nuvole azzurrine, rispetto a quelle bianche sull'Atlantico, sono nuvole molto basse ma non portano maltempo", ha detto per iniziare l'esperto, specificando poi che "qualche precipitazione di pochi millimetri" ci sarà così come, al Nord, "un po' di nebbia".

"Qualche pioggia c'è". Sottocorona: ecco dove servirà l'ombrello

La tendenza non è allarmante: "Sembra possibile che si mantenga questo tipo di tempo, che però al Sud qualche pioggia più consistente in maniera isolata potrebbe portarla", ha spiegato Sottocorona. Mercoledì un piccolo cambiamento è atteso: ci sarà qualche pioggia "ma sempre tra il livello debole e quello debolissimo", ha chiarito. Per quanto riguarda la temperature, esse "sono sempre molto basse al Nord. Il cielo sereno contribuisce a far scendere le minime. Anche al Centro i valori non sono altissimi". Stando alla tendenza, per domani è prevista "la diminuzione delle temperature soprattutto in Toscana, Umbria e alto Lazio".