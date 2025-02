Campi Flegrei, nuova scossa di terremoto nella notte. Scuole chiuse a Pozzuoli

17 febbraio 2025 a

Nei Campi Flegrei, anche se senza i picchi dello scorso anno, il fenomeno del bradisismo continua e il suolo si solleva. Dopo quella registrata ieri e di uguale intensità, un'altra scossa di terremoto di magnitudo 3.9 è stata segnalata poco dopo la mezzanotte nell'area in provincia di Napoli. Secondo i dati dell'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia (Ingv), il sisma si è verificato alle 00:19 con ipocentro a soli due km di profondità ed epicentro a cinque km da Pozzuoli. La scossa è stata avvertita dalla popolazione, ma dalle prime verifiche non sono stati riscontrati danni a persone o cose. Una replica di magnitudo 2.5 è stata registrata alle 00:20. Poi altre tre scosse all'1:39 di magnitudo 2.3, alle 3.14 di magitudo 2.0 e alle 5.04 di magnitudo 2.4.

Oggi a Pozzuoli le scuole resteranno chiuse per permettere le verifiche sulle strutture scolastiche. Un provvedimento, ha riferito il sindaco Gigi Manzoni, "a titolo meramente precauzionale per consentire l'effettuazione di appositi sopralluoghi da parte dei tecnici comunali". "Fortunatamente la situazione è sotto controllo e non ci sono allarmi. Al momento, non sono state riscontrate criticità nelle strutture sanitarie né problemi significativi per la viabilità. È importante sottolineare la scelta del Prefetto di Napoli, Michele di Bari, di convocare immediatamente il tavolo per il monitoraggio della situazione, garantendo un coordinamento efficace e tempestivo. Sono stati attivati i Centri Operativi Comunali per una ricognizione visiva dei territori, a conferma che la sicurezza della cittadinanza rimane al centro dell’attenzione", ha dichiarato invece Francesco Silvestro, senatore di Forza Italia.