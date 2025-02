Camilla Sanvoisin morta per overdose. Il fidanzato: "Non sono un mostro, la amavo"

17 febbraio 2025 a

È prevista per oggi l’autopsia sul corpo di Camilla Sanvoisin, la 25enne figlia del produttore televisivo Axel Egon Sanvoisin trovata morta all’alba di giovedì scorso a casa del compagno, il 35enne Giacomo Celluprica, alla Giustiniana, zona nord della Capitale. La ragazza, deceduta per arresto cardiocircolatorio, sarebbe morta a causa di un’overdose. Per questo saranno fondamentali anche i risultati degli esami tossicologici: nell’abitazione infatti i poliziotti hanno trovato diversi flaconi di metadone, oltre il limite prescritto dal Serd, e lo stesso 35enne ha riferito che entrambi avevano assunto droga la sera prima. L’ipotesi di chi indaga al momento è che a uccidere la 25enne possa essere stata una dose fatale di eroina, magari "tagliata" male. Per la detenzione della droga il 35enne è stato arrestato e poi rimesso in libertà dal giudice dopo che ha convalidato l’arresto della Polizia di Stato.

I pm capitolini, con il coordinamento del procuratore aggiunto Giuseppe Cascini, procedono per il reato di morte in conseguenza di altro reato e hanno subito disposto il sequestro dei cellulari trovati nell’abitazione per risalire ai fornitori della droga e ricostruire gli ultimi contatti avuti dalla coppia. Oltre ad aver messo i sigilli all’abitazione nella quale la coppia viveva di circa un anno. L’uomo, per il momento unico indagato per la morte di Sanvoisin, era in cura alla Asl per disintossicarsi dalla droga. Tracce di eroina, del tipo "brown sugar", sarebbero state ritrovate nella casa e dove nei prossimi giorni si svolgerà un altro sopralluogo investigativo. "Non sono un mostro, amavo Camilla e infatti non è vero che sono stato arrestato. Sono libero e spiegherò quello che è successo", ha dichiarato Celluprica in un'intervista a Repubblica. Quanto al metadone trovato nell’appartamento dove Camilla è morta, ha spiegato: "Sono fiale sigillate che mi erano state consegnate regolarmente".