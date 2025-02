Sanremo 2025, spunta la maglietta anti-Israele: bufera social per il duetto Brancale-Amoroso

14 febbraio 2025 a

BDS. Questa scritta fatta a paillettes che faceva capolino sulla maglietta, indossata sotto la giacca, dal direttore d’orchestra di Serena Brancale e Alessandra Amoroso che si sono esibite alla quarta serata del Festival di Sanremo, quella dedicata alle cover e ai duetti. La sala stampa del roof del teatro Ariston ha omaggiato con un lungo applauso l’esibizione delle due cantanti che hanno interpretato il brano di Alicia Keys "If I ain’t got you". Ma sui social esplode il caso della maglietta.

Già, perché l'acronimo BDS (boicottaggio, disinvestimento e sanzioni) sulla maglietta di Fabio Barnaba, questo il nome del direttore d’orchestra, è legato a una campagna globale contro Israele. In un post sui social qualche giorno fa il musicista tarantino ha scritto: "Grazie per tutto l’affetto che mi state dimostrando! Io dirigo domani sera due giovani: Settembre e Maria Tomba. E poi venerdì dirigo la cover di Serena Brancale in coppia con Alessandra Amoroso. Invece stasera ascolterete la canzone in gara di Serena, diretta da Nicole Brancale, sua sorella, musicista eccezionale. Di tutti e 4 i brani ho scritto le orchestrazioni. Sono doverosi i miei ringraziamenti a Carlo Avarello, Isola degli Artisti, Serena Brancale, al mio caro Maestro Maurizio Lomartire per i preziosi consigli sulla direzione, a Rosa very total look che ha curato i miei outfit e a chi mi supporta! Buon Sanremo!”. Nelle serate precedenti aveva indossato altre magliette parlanti, in dialetto barese in linea con le performance di Serena Brancale.