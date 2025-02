Sanremo, Tony Effe "salvato" da Noemi. Sul palco con la collana e il gesto a Conti

14 febbraio 2025 a

Al Festival di Sanremo è la serata dei duetti. Dopo lo show di Roberto Benigni che ha anche annunciato il ritorno in Rai con "Il sogno", che andrà in onda mercoledì 19 marzo in prima serata su Rai 1, accanto a Carlo Conti per condurre ci sono Geppi Cucciari e Mahmood. La serata delle cover è stata aperta da Rose Villain e Chiello cn "Fiori rosa fiori di pesco" di Lucio Battisti. Modà e Francesco Renga hanno interpretato "Angelo", mentre Clara e Il Volo hanno scelto "The sound of silence" di Simon and Garfunkel.

Sul palco sale poi Tony Effe, che poche ore prima dello show aveva minacciato di non cantare se gli avessero tolto di nuovo la collana, come accaduto nella serata di ieri dove un gioiello, ritenuto troppo riconoscibile dalla Rai, è stato vietato al rapper. Ebbene, Tony Effe si è presentato con al collo una collana d'oro dall'aspetto di un foulard. Lui e Noemi hanno duettano in "Tutto il resto è noia", con il rapper che lascia buona parte dell'esecuzione cantata della versione del brano di Franco Califano alla collega. Da segnalare che Tony Effe a un certo punto ha indicato il suo foulard-gioiello a Conti. Caso chiuso? Forse. Perché la collana "incriminata" l'aveva attaccata ai pantaloni...

Incanta poi l’esibizione di Topo Gigio e Lucio Corsi sulle note di ’Nel blu, dipinto di blu' di Domenico Modugno. La voce dello storico pupazzo è di Leo Valli, pseudonimo di Carlo Migliorin,, attore e personaggio televisivo.