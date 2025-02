Papa Francesco ricoverato al Gemelli per la bronchite: "Accertamenti necessari". Cosa trapela

Francesco Capozza 14 febbraio 2025 a

La Sala Stampa della Santa Sede ha diramato intorno alle ore 11 di questa mattina una nota che conferma quanto si temeva da giorni: le condizioni di Papa Francesco sono effettivamente più serie di quanto si potesse pensare. Nonostante le sue reticenze, l’equipe medica che lo segue ha deciso per il ricovero del pontefice presso il Policlinico Agostino Gemelli. Nella nota inviata ai giornalisti accreditati e alle agenzie di stampa si legge quanto segue: “Questa mattina, al termine delle udienze, Papa Francesco si ricovera al Policlinico Agostino Gemelli per alcuni necessari accertamenti diagnostici e per proseguire in ambiente ospedaliero le cure per la bronchite tutt’ora in corso”.

Che le condizioni del Papa stavolta destassero seria preoccupazione si era d’altronde capito già nei giorni scorsi. Dopo aver partecipato alla celebrazione liturgica per il Giubileo delle Forze Armate di domenica scorsa, durante la quale Bergoglio non era riuscito a leggere l’omelia preparata, si era infatti reso necessario, in via precauzionale, una sorta di “ricovero domiciliare” a Santa Marta, dove il Papa alloggia abitualmente. Nella giornata di giovedì il sospetto che la bronchite da cui è affetto da diversi giorni stesse peggiorando è stato confermato dall’annullamento di tutte le udienze di tabella previste.

Stamani i medici del Gemelli che lo curano domiciliarmente hanno convinto l’Augusto paziente della necessità del ricovero. In quello che Giovanni Paolo II chiamava scherzosamente “il Vaticano terzo” è già tutto pronto per accogliere Francesco. Dal comunicato della Sala Stampa vaticana non si evince nulla in merito alla durata del ricovero, è però ormai certo - e ci viene confermato da fonti interne della Santa Sede - che il Papa non potrà partecipare alla tanto attesa visita agli studi di Cinecittà prevista per lunedì prossimo 17 febbraio in occasione del Giubileo degli artisti.