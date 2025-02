Meteo, Giuliacci avverte: "Pioggia e neve", sferzata in tre fasi sull'Italia

07 febbraio 2025 a

a

a

Arriverà il colpo di coda del freddo invernale? Ci sarà pioggia e la tanto attesa neve? A rispondere alle domande sul meteo di sabato 8 febbraio e dei giorni a venire è il colonnello Mario Giuliacci. Ebbene, l'esperto spiega che "avremo tre fasi" perturbate "fino al 17 febbraio", afferma in un video pubblicato sul canale YouTube MeteoGiuliacci . La prima è prevista tra sabato 8 e domenica 9 di febbraio sulla spinta di un ciclone in arrivo dal sud della Francia che porterà "pioggia su tutta l'Italia", risparmiando domenica le regioni Adriatiche. Ma è attesa anche "neve sulle zone alpine" a eccezione delle Dolomiti e del Triveneto. Poi nevicate anche sull’entroterra ligure.

Una seconda fase è attesa tra l'11 e il 13 di febbraio quando un'altra perturbazione attirerà di nuovo aria un po' più fredda dal Balcani soprattutto al centro-nord, spiega Giuliacci che presenta le tendenze meteo per il proseguo del mese. In questa fase sono attese piogge su tutta l'Italia e nevicate fino a bassa quota sulla regione alpine, soprattutto sul Piemonte fino a quote molto basse, e deboli nevicate anche lungo l'Appennino dall'Emilia alla Calabria. Una terza fase tra il 15 e il 17 di febbraio porterà pioggia sul gran parte dell'Italia ma senza nevicate.