Basket, niente squalifica per la giocatrice che reagì dopo essere stata vittima di razzismo

Un po’ di buon senso in Italia. Non arriva una squalifica per la giovane giocatrice di basket della Rimini Happy Basket, Firmness Osayuwamen Isibor, che vittima di insulti razzisti da una tifosa della Nuova Virtus Cesena aveva abbandonato il campo provando proprio a raggiungere la spettatrice sugli spalti. Nonostante l’espulsione decretata dagli arbitri, il giudice sportivo della Fip Emilia Romagna ha deciso di non squalificarla «con riconoscimento dell’attenuante di cui all’art. 21/4a R.G., trattandosi di reazione alla grave offesa, inequivocabilmente discriminatoria e razzista, proferita nei suoi confronti dalla medesima sostenitrice». Il giudice ha inflitto inoltre a Cesena una «squalifica del campo di gioco per 3 gare da disputarsi a porte chiuse, poiché una sostenitrice del proprio pubblico, durante la gara, ha tenuto un comportamento discriminatorio nei confronti di una tesserata avversaria ben individuata (giocatrice Rimini Happy Basket), offesa con un termine inequivocabilmente razzista».

Le decisioni del giudice sono arrivate «letto il referto di gara e preso atto dell’apertura dell’indagine della Procura Federale in merito a quanto accaduto durante ed al termine della gara» e «visto l’art. 83/2 R.G., il quale consente agli organi di giustizia l’integrazione della prova dei fatti di gara mediante l’utilizzo di audio-video nel caso, come quello di specie, di comportamenti di particolare gravità posti in essere dai sostenitori di una o di entrambe le squadre». La donna, ripresa in una diretta Facebook, diede della ‘scimmia’ alla ragazza, che sentito l’insulto abbandonò il campo pe reagire.