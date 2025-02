Terremoto, raffica di scosse ai Campi Flegrei: "Mettere in sicurezza gli edifici"

05 febbraio 2025 a

Mattinata di apprensione ai Campi Flegrei per i terremoti legati al bradisismo del territorio della zona di Napoli. Dalle 8,03 è in corso uno sciame sismico, come segnalato dall’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, l’evento di maggiore intensità ha registrato una magnitudo di 3.1. In seguito all’evento la Sala Situazione Italia del Dipartimento della Protezione Civile si è messa in contatto con le strutture locali del Servizio Nazionale della protezione civile. La scossa è stata avvertita dalla popolazione, ma dalle prime verifiche non sono stati segnalati danni. Lo rende noto il Dipartimento della Protezione Civile Nazionale.

Nella mattinata, convocata dal Prefetto di Napoli, Michele di Bari, si è svolta una riunione del Tavolo di monitoraggio istituito in Prefettura. I sindaci interessati, le forze dell’ordine, i vigili del fuoco e la Centrale operativa 118 hanno riferito che non si registrano danni a cose e persone. Alcune scuole hanno interrotto le lezioni. Il dirigente scolastico dell’istituto alberghiero Rossini, nel quartiere napoletano di Bagnoli, ha disposto per oggi la sospensione delle lezioni, così come altri sei dirigenti scolastici di istituti di Pozzuoli. In via precauzionale è stata altresì disposta la chiusura dei siti del Parco archeologico dei Campi Flegrei in attesa delle verifiche di rito. La situazione, si legge nella nota, è attentamente monitorata presso la sala operativa della Protezione civile della Prefettura, in costante contatto con tutti gli operatori istituzionali interessati.

"Le scosse sono state avvertite, si sono verificate in coincidenza con l’orario di ingresso delle scuole, quindi in qualche istituto lo stesso ingresso è stato ritardato. Al momento ci sono verifiche in corso sul territorio da parte della Protezione civile regionale e della Polizia municipale», dice all’Adnkronos il sindaco di Pozzuoli, Gigi Manzoni, a proposito dello sciame sismico in corso dalle prime ore del mattino nell’area dei Campi Flegrei. "Sono state scosse intense che hanno destato preoccupazione nella comunità, ma dall’analisi del territorio non risultano danni, mentre nelle scuole, come da protocollo, gli alunni sono usciti dalle classi per poi rientrare, una volta finita la serie di eventi sismici", afferma il sindaco di Bacoli, Josi Della Ragione, "le campagne di prevenzione messe in atto sul fenomeno bradisismico hanno portato la comunità ad affrontare le scosse con una maggiore razionalità. Si deve ora accelerare sull’inizio dei cantieri per la messa in sicurezza delle opere pubbliche. E si deve accelerare anche sui fabbricati privati, quindi servono i fondi destinati alla comunità dei Campi Flegrei per rendere resilienti sia il patrimonio pubblico che quello privato".