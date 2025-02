Angelus, Papa Francesco: "Summit sui diritti dei bambini occasione unica"

Padre Fortunato: «Invito del Papa alla preghiera come luce e forza che ci permette di aprirci all'ascolto, al dialogo e all'agire per i più fragili e gli indifesi»

«Si terrà domani in Vaticano il summit internazionale sui diritti dei bambini intitolato “Amiamoli e Proteggiamoli” che ho avuto la gioia di promuovere e al quale parteciperò. E’ un’occasione unica per portare al centro dell’attenzione del mondo le questioni più urgenti che riguardano la vita dei piccoli. Vi invito a unirvi nella preghiera per la buona riuscita». Lo ha detto oggi Papa Francesco al termine dell’Angelus in piazza San Pietro.

«E a proposito del valore primario della vita umana, ribadisco il “no” alla guerra, che distrugge, distrugge tutto, distrugge la vita e induce a disprezzarla. E non dimentichiamo che sempre la guerra è una sconfitta. In questo Anno giubilare, rinnovo l’appello, specialmente ai Governanti di fede cristiana, affinché si metta il massimo impegno nei negoziati per porre fine a tutti i conflitti in corso. Preghiamo per la pace nella martoriata Ucraina, in Palestina, Israele, Libano, Myanmar, Sudan, Nord Kiwu» ha aggiunto il Santo Padre.

«Oggi all’Angelus Papa Francesco ha sottolineando l’importanza del vertice invitandoci a unirci tutti nella preghiera. Un invito forte, perché la preghiera è quella luce e quella forza che ci permette di aprirci all’ascolto, al dialogo e all’agire per i più fragili e gli indifesi». Così Padre Enzo Fortunato, a nome del Pontificio Comitato per la Giornata Mondiale dei Bambini che organizza il summit a cui domani prenderanno parte premi Nobel, leader mondiali, professori, scrittori, economisti, personalità religiose e politiche e con organizzazioni internazionali.

Inoltre vi parteciperanno l’arcivescovo vescovo Paul Richard Gallagher, segretario per i Rapporti con gli Stati e le Organizzazioni Internazionali, il cardinale Mauro Gambetti, Arciprete della Basilica di San Pietro, il cardinale Fabio Baggio, sottosegretario del Dicastero per il Servizio dello Sviluppo Umano Integrale, il cardinale Ángel Fernández Artime, pro-prefetto del Dicastero per gli Istituti di

Vita Consacrata e le Società di Vita Apostolica, l’arcivescovo Paul Desmond Tighe, segretario del Dicastero per la Cultura e l’Educazione e l’arcivescovo Luis Manuel Herrera, segretario della Pontificia Commissione per la Tutela dei Minori. Sarà il Segretario di Stato, il cardinale Pietro Parolin, a dare il benvenuto agli ospiti, questa sera, nel Salone di Raffaello dei Musei Vaticani.