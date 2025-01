Giustizia, l'Anm si schianta sui social: "Sotto attacco", seppelliti di insulti

31 gennaio 2025 a

Le toghe dell'Associazione Nazionale Magistrati con un post condannano la reazione della premier Giorgia Meloni al provvedimento nei suoi confronti della Procura di Roma per il caso Almasri. Un "atto voluto" e non dovuto, ha tuonato Meloni attaccando quei giudici che "vogliono governare". "Nelle scorse ore la presidente del Consiglio ha attaccato duramente la magistratura. Parole e toni che ci preoccupano", scrive l'Anm su X postando alcuni titoli dei quotidiani di oggi che riportano le parole di Meloni. Nella foto campeggia questo testo: "L'Associazione Nazionale Magistrati è preoccupata e sorpresa per i violenti attacchi rivolti in queste ore alla magistratura e al procuratore Lo Voi".

Peccato che la stragrande maggioranza dei commenti al tweet sono di tenore decisamente diverso. "Sinceramente sono preoccupato per i vostri attacchi al Governo, un governo eletto dal Popolo, la Costituzione dice 'Il Popolo Sovrano' quindi non è la magistratura che cambia il governo a suo piacimento, il parlamento eletto dal popolo fa le leggi, la magistratura le applica, punto", fa notare un utente. Che non è da solo. "Nessun Italiano crede più in voi da molti anni . Siamo noi gente comune a essere preoccupata per gli accadimenti e per le gravi azioni che compiere oramai da molti anni. Errori giudiziari, delinquenti rilasciati e quant altro", si legge ancora in calce all’uscita social dell'Anm.

E ancora: "A me preoccupa il vostro comportamento: smettetela di fare politica, non è il vostro compito. Ed è scritto nella Costituzione, quella stessa Costituzione che avete sbandierato come uno straccio il giorno dell’apertura dell’Anno giudiziario", "Da trent’anni, cioè da Mani Pulite, cercate di sostituirvi alla Politica… sempre schierati a sinistra. Adesso c’è qualcuno che vi combatte… sogno che si riformi davvero la giustizia secondo due parole: RESPONSABILITÀ e MERITO. Iniziamo con abolire le correnti, il resto verrà…". Insomma, un vero e proprio boomerang che fa capire bene qual è il sentire dell'opinione pubblica sulla magistratura.