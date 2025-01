Bruno Vespa fulmina Ruotolo: "Chieda a Gentiloni e a Minniti". La replica di fuoco alla sinistra

31 gennaio 2025 a

L'affondo di Bruno Vespa sul caso Almasri agita la politica. Il conduttore di Cinque Minuti al termine di un serrato botta e risposta tra il verde Angelo Bonelli e il viceministro Francesco paolo Sisto sul caso del generale libico, e dopo lo sfogo della premier Giorgia Meloni sui giudici, aveva tuonato: "Quello che i signori dietro la lucetta rossa non sanno ma che i parlamentari di ogni partito sanno è che in ogni Stato si fanno delle cose sporchissime, anche trattando con i torturatori per la sicurezza nazionale, questo avviene in tutti gli Stati del mondo".

Tra le reazioni dei partiti di opposizione spicca quella di Sandro Ruotolo, responsabile Informazione nella segreteria nazionale del Pd: "’Si fanno cose sporchissime per la sicurezza nazionale'. Commentando così il caso Almasri, ieri sera Bruno Vespa nei suoi 5 minuti ha superato se stesso. Altro che terza Camera, è diventato il portavoce ufficiale di Palazzo Chigi".

Almasri, Sisto bacchetta l'ex pg Salvi: "Basta con la caccia all'untore"

Parole a cui lo stesso conduttore Rai replica con una lunga e argomentata nota: "L’onorevole Ruotolo chieda chiarimenti sulle ’cose sporchissime' che fanno governi d’ogni colore e latitudine a Marco Minniti e Nicola Latorre, che per conto del Pd si sono occupati al più alto livello della sicurezza nazionale". Nello specifico, "sul generale Almasri i governi Renzi e Gentiloni sanno certamente qualcosa", rilancia il popolare giornalista televisivo. E se al principale sindacato dei giornalisti Rai, che con il suo Esecutivo aveva osservato "così non è informazione ma propaganda che sa di regime", Vespa dice che "«all’Usigrai posso solo perdonare l’ignoranza", nei confronti dei 5 Stelle - che lo hanno invitato a lasciare la Rai per candidarsi in FdI - l’ex direttore del Tg1 non nasconde la sua "meraviglia per il M5s che ha un presidente premier in due governi". "Dovrebbero sapere benissimo - ribatte il giornalista ai suoi critici - che operazioni moralmente discutibili vengono fatte in ogni Stato da governi di ogni colore, per ragioni di sicurezza nazionale. Con tutto il rispetto - conclude - invece che denunciarmi alla Vigilanza Rai, chiedano chiarimenti al Copasir".