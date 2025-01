Un Musk a Palazzo Chigi. La visita di Kimbal, fratello di Elon: con chi era e perché

24 gennaio 2025 a

Sorpresa a Roma, il fratello minore di Elon Musk, Kimbal, assieme al referente in Italia del tycoon sudafricano, Andrea Stroppa, sono entrati intorno alle 16.30 a palazzo Chigi. I due davanti alla sede del governo erano assieme alla moglie di Andrea Bocelli, Veronica Berti, che ai cronisti ha spiegato: "Lo abbiamo accompagnato in un giro per diversi ministeri per capire come funziona, abbiamo un progetto".

Kimbal Musk non è passato inosservato, anche per il look visto che indossava un vistoso cappello da cowboy. Uomo d’affari e attivista siede nel board di Tesla e sui social si definisce chef, ristoratore, filantropo e imprenditore del settore alimentare. "Per oltre due decenni - si legge sul suo profilo sul sito di Tesla - ha co-fondato e investito in aziende nei settori della tecnologia, dell’ospitalità, dell’intrattenimento e dell’agricoltura. La sua missione personale è dare potere agli innovatori e ampliare le tecnologie sostenibili che aiutano a contribuire a un futuro più felice e più sano".