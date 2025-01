Prezzi benzina, arriva un sospiro di sollievo: calano i prezzi alla pompa

23 gennaio 2025 a

Al terzo ribasso consecutivo della quotazione internazionale della benzina, al quinto del gasolio, iniziano a vedersi segnali di calo anche per i prezzi dei carburanti. Quanto alle medie nazionali dei prezzi praticati alla pompa, lievi movimenti all’ingiù per quanto riguarda le compagnie, mentre per le pompe bianche si sale ancora. Stando alla consueta rilevazione di Staffetta Quotidiana, Q8 ha ridotto di un centesimo al litro i prezzi consigliati di benzina e gasolio.

Queste sono le medie dei prezzi praticati comunicati dai gestori all’Osservatorio prezzi del ministero delle Imprese e del made in Italy ed elaborati dalla Staffetta, rilevati alle 8 di ieri mattina su circa 18mila impianti: benzina self service a 1,832 euro/litro (invariato, compagnie 1,840, pompe bianche 1,817), diesel self service a 1,744 euro/litro (+1 millesimo, compagnie 1,750, pompe bianche 1,730). Benzina servito a 1,971 euro/litro (+1, compagnie 2,015, pompe bianche 1,885), diesel servito a 1,883 euro/litro (+2, compagnie 1,926, pompe bianche 1,798). Gpl servito a 0,738 euro/litro (invariato, compagnie 0,745, pompe bianche 0,729), metano servito a 1,485 euro/kg (+2, compagnie 1,485, pompe bianche 1,486), Gnl 1,454 euro/kg (+2, compagnie 1,462 euro/kg, pompe bianche 1,447 euro/kg).

Questi sono i prezzi sulle autostrade: benzina self service 1,927 euro/litro (servito 2,186), gasolio self service 1,851 euro/litro (servito 2,116), Gpl 0,869 euro/litro, metano 1,533 euro/kg, Gnl 1,576 euro/kg.