Meteo, “anche 16 gradi”. Sottocorona e le temperature anomale di gennaio

Entrando nell’ultima settimana di gennaio ci sono tendenze meteo piuttosto chiare. A parlarne è Paolo Sottocorona, meteorologo di La7, facendo un primo quadro generale della situazione mostrando un’immagine da satellite molto ampia: “Sull’Atlantico c’è una perturbazione che sta entrando sulle isole britanniche, è molto a nord, quindi fuori dalle traiettorie che portano al Mediterraneo. Nel frattempo sull’Italia ancora delle nuvole, la zona di nord-ovest, quella fra centro e nord, ce ne sono anche al sud e sulle Isole, ma sono di scarsa consistenza”.

Ed ecco le previsioni del tempo giorno per giorno: “Per oggi, giovedì 23 gennaio, al sud, sulle Isole e parte del centro un po’ di nuvole e forse qualche debolissima pioggia, un tempo che può essere un po’ grigio ma è sostanzialmente stabile. Poi andando verso la Toscana, l’Emilia-Romagna, la Liguria di levante, abbiamo una zona con piogge moderate, non sono forti. Domani, venerdì 24 gennaio, di piogge consistenti non ce ne sono, ci sono nuvole e pioviggini, non sono gran giornate, ma sono soltanto grigie. Poi si arriva a sabato 25 gennaio, in cui riprendono un po’ sulle zone di nord-ovest, sulla Liguria di ponente e il basso Piemonte, le precipitazioni moderate. Si intravede alla lontana un qualcosa di più consistente, però siamo sempre su quelle giornate invernali un po’ grigie, ma non si può parlare di maltempo”.

Sottocorona infine si focalizza sulle temperature: “Questa notte le minime sono salite sopra le medie. Invece le massime restano piuttosto basse al nord, sotto i 10 gradi, ma i venti meridionali al centro e al sud portano temperature sopra i 10 gradi, ma anche 12-13-15 forse anche 16 gradi in alcuni punti. La tendenza delle temperature massime nelle prossime 24 ore è di un aumento leggero e locale al nord e su alcune zone del centro e del sud, in diminuzione in Sardegna. Parliamo di due gradi di meno rispetto ad oggi, ma parliamo di temperature che possono superare i 15 gradi, quindi perdere due gradi è una situazione più che buona ed accettabile per la stagione”.