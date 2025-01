Neonata Cosenza, il papà rivela: "La rapitrice giorni fa...", l'indiscrezione in tv

22 gennaio 2025 a

Lascia sgomenti la vicenda di Cosenza, dove una coppia dopo aver finto per mesi con famiglia e conoscenti una gravidanza ha rapito una neonata in una clinica nel Comune calabrese. I due, dono stati identificati dalle forze dell'ordine e fermati, e la piccola messa in salvo. "Il caso si è risolto positivamente, tuttavia le indagini sul rapimento della bambina proseguono su un duplice fronte: sono volte sia a individuare eventuali altri complici della coppia, sia a verificare presunte responsabilità all’interno della struttura sanitaria. Inoltre, bisognerà chiarire perché sia stata prelevata proprio quella bambina", ha dichiarato all’Adnkronos il pm della Procura di Cosenza, Antonio Bruno Tridico, titolare del fascicolo d’inchiesta sulla vicenda. I due rapitori, indagati per sequestro di persona, sono stati entrambi arrestati e portati in carcere, in attesa di convalida da parte del gip.

Neonata rapita, simula la gravidanza e dice di aspettare un maschio. Poi prende Sofia

Un particolare che sarà probabilmente oggetto di indagine emerge dalle parole del padre della bimba, intervistato a Pomeriggio 5. "Dicono che" la donna che ha sottratto la neonata "era già entrata in clinica giorni prima, cioè tentava già di rapire un bambino", ha detto l'uomo che ricostruisce la vicenda. La donna si è finta un’infermiera e si è recata nella stanza della clinica "dicendo che doveva pulire la bimba, noi ci siamo fidati e gliela abbiamo data però dopo 20 minuti la bambina non tornava più". Dopo le verifiche, è scattato l'allarme.

Neonata rapita, i sequestratori "festeggiavano per l'arrivo di un maschietto"

La mamma della piccola ha detto che quello che doveva essere un momento felice si è trasformato in un "incubo", e ha detto di non aver mai visto prima la rapitrice. Ha inoltre ringraziato le forze dell'ordine per una storia conclusa senza conseguenze per la piccola.