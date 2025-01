Sabotaggio ai treni, ad Arezzo hanno provato a raggiungere un'area di controllo

20 gennaio 2025 a

Non possono essere solo coincidenze. I problemi sulla linea ferroviaria aumentano e diventa sempre più concreta la possibilità che alla base degli incidenti sospetti ci siano un piano di vero e proprio sabotaggio e l'intento di attaccare il governo nella persona del ministro dei Trasporti Matteo Salvini. Se in Veneto è stato posto un catenaccio per la bicicletta sulla linea elettrica e nel Lazio si è cercato di aprire una centralina elettrica, in Toscana ignoti hanno tentato di raggiungere un'area di controllo. A riportare il fatto è l'edizione aretina del quotidiano La Nazione, dove si legge che il cancello che conduce a un'area di proprietà di Rfi (dove si trovano apparecchiature legate al transito dei treni) nel Valdarno aretino è stato danneggiato.

Secondo le indagini portate avanti dalla Digos, lo sfondamento del cancello non ha portato né danni alle strumentazioni né disagi alla circolazione dei treni. Il riserbo degli inquirenti sull’episodio è massimo ma a quanto risulta al quotidiano, i controlli dei tecnici avrebbero accertato che non ci sarebbe stata alcuna manomissione da parte di chi si sarebbe introdotto nell’area dopo aver forzato la recinzione. Una vicenda misteriosa, quella avvenuta nel tratto aretino della ferrovia, che sembra sovrapporsi però agli episodi avvenuti in altre parti d’Italia, su cui sono in corso indagini dopo l’esposto presentato dalle Ferrovie per una serie di possibili sabotaggi. Il ministro Salvini ha parlato di fatti inquietanti e gravi e si è detto anche pronto a riferire in Parlamento già nei prossimi giorni.