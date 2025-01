Alberto Veronesi smentisce Accardo: "Ho in mano la lettera di accettazione incarico"

Marco Zonetti 19 gennaio 2025 a

Il Maestro Alberto Veronesi replica a un'intervista rilasciata al Fatto Quotidiano dal Maestro Salvatore Accardo, secondo il quale quest'ultimo sarebbe stato nominato direttore artistico «a sua insaputa» dell'Orchestra Sinfonica della Calabria di Vibo Valentia.

Per capire il fondamento della diatriba, bisogna prima tornare indietro al 2022, anno in cui il Maestro Veronesi fonda l'Orchestra Sinfonica della Calabria di Vibo Valentia ottenendo mezzo milione di soldi pubblici. Tali fondi – scrive il Fatto – sono stati revocati dal Ministero della Cultura «contestando i rendiconti e andandosi a riprendere anche tutti gli anticipi versati tramite le fideiussioni bancarie. Le raccomandate da Vibo Valentia tornano indietro, perfino il sito è stato chiuso per mancanza di soldi. Ecco: su quello Salvatore Accardo figurava come direttore artistico, cioè colui che decide come spendere i soldi».

Intervistato dal Fatto Quotidiano, il Maestro Accardo ha negato, dichiarando: «Per carità, io a Vibo Valentia non ho mai messo piede in vita mia!», sostenendo inoltre che il Maestro Veronesi lo ha chiamato due giorni fa per dirgli «che gli toglievano i fondi e che se lo chiamava un giornalista del Fatto era meglio dire che il direttore artistico ero io [Accardo} e che non avevo mai dato la delega artistica a lui e che ero io che stilavo personalmente la programmazioni, capisce? Guardi è pazzesco! Mamma mia mi sento male».

Salvatore Accardo asserisce altresì che Veronesi nel 2022 gli «parlò di questa orchestra in Calabria che aveva fondato», dicendogli che lo avrebbe voluto come direttore artistico. Accardo quindi rivela al Fatto: «Risposi che ero contento dell’iniziativa, che faceva bene al mio Sud; ma che non avevo tempo, e al massimo potevo dargli qualche consiglio. In questi anni non l’ho più sentito, non so neanche cosa abbia fatto questa orchestra, non ho mai ricevuto una carta, un solo documento che mi indicasse per un ruolo». Rincarando: «Diciamo le cose come stanno: gli faceva comodo solo spendere il mio nome. Una furfanteria bella e buona». devo anche capire se e come tutelarmi. Qualcosa dovrò pur fare».

Nell'intervista il Maestro Accardo spende parole molto dure contro il collega: «Io ero molto legato al padre Umberto Veronesi. Come tanti, a un certo punto ebbi bisogno di lui per la mia ex moglie che operò e curò di persona. Aveva questo figlio che senza alcun talento voleva fare a tutti i costi il direttore d’orchestra. Allora mi resi anche disponibile a suonare come solista per il primo concerto con la sua Orchestra Cantelli, quella che allora gli aveva messo a disposizione il padre per farlo dirigere. Ma fu anche l’ultima: dal punto di vista musicale era veramente, come dire, in-quie-tan-te: non sa dirigere».

All'intervista di Salvatore Accardo, ha però risposto in maniera assai argomentata Alberto Veronesi in una lettera che pubblichiamo per intero.

«In data odierna è uscito un articolo del Fatto Quotidiano richiamato in prima pagina dal titolo “Veronesi nomina Accardo direttore artistico a sua insaputa”, consistente in una intervista al Maestro Salvatore Accardo nella quale egli sostiene non essere mai stato direttore artistico della Orchestra Sinfonica della Calabria, una Associazione con un budget di 200.000 euro annuali, presieduta e fondata dal sindaco di Vibo Valentia, creata per di dare un futuro a dei ragazzi in Calabria e a cui anche il Maestro Veronesi ha contribuito gratuitamente, spendendo in proprio tempo e denaro e a cui il Fatto Quotidiano oggi dedica la prima pagina (!) tralasciando di menzionare quelle fondazioni liriche che hanno buchi di bilancio da 50 milioni di euro…

La detta intervista ha contenuto completamente falso, e ha un evidente scopo diffamatorio. Il Maestro Alberto Veronesi ha già più volte dovuto querelare il Fatto Quotidiano, per una insistente campagna diffamatoria e denigratoria verso la sua persona, e ciò, casualmente, da quando egli ha apertamente manifestato contro la pratica di certune regie liriche ideologiche che fanno riferimento ad un certo sistema di potere culturale cui il Maestro Veronesi pensa la nostra Nazione si debba liberare.

Di seguito la lettera aperta al Maestro Accardo da parte di Alberto Veronesi.

Caro Salvatore,

hai dichiarato al Fatto Quotidiano che saresti stato nominato direttore artistico “a tua insaputa” e che non avresti mai ricevuto nessuna notizia di questa orchestra Sinfonica della Calabria.

A ogni buon conto, Salvatore, sono lieto di ricordarti alcuni passaggi che forse al momento della intervista ti sono sfuggiti:

-a tua insaputa hai scritto la lettera di accettazione incarico da te regolarmente firmata il 30 gennaio e reinviata dalla tua agente/segretaria Denise Petriccione il 23/11/22?

-sempre a tua insaputa la tua agente/segretaria in data 31/01/2022 ha mandato la tua biografia con evidenziate le attività di direttore artistico?

-sempre a tua insaputa la tua agente segretaria in data 24/02/2022 ore 18.21, ha inviato la lista artisti che avevi piacere fossero scritturati?

-sempre a tua insaputa la tua agente segretaria in data 24/02/2022 ha inviato gli altri nomi di artisti con cui tu hai rapporti di stima e collaborazione?

-sempre a tua insaputa ci siamo reincontrati, io in qualità di consigliere, il 15 febbraio 2022 alle 15.00, a casa tua, come da nostri messaggi?

-sempre a tua insaputa il Maestro Laura Gorna, tua moglie, era stata scritturata dalla orchestra, e dopo una serie di concerti scrive il 5 novembre 2022 alle 17.34 “K… meraviglioso e i ragazzi dell’orchestra pieni di entusiasmo e volenterosi”?

-sempre a tua insaputa tua moglie scrive che “la notizia della nuova orchestra è fantastica” il 19 agosto 2022 ore 16.50?

-sempre a tua insaputa tua moglie scrive il 19 agosto 2022 che la dottoressa Denise Petriccione pur essendo in pensione si occupa ancora di te quale segretaria/agente?

-sempre a tua insaputa tua moglie si è impegnata a suonare le romanze di Beethoven a fine dicembre 2023, cancellando poi per Covid?

-sempre a tua insaputa tua moglie doveva suonare con il suo trio con comunicazione del 22/01/2024, i dati erano già stati inviati da Denise Petriccione il 24/2/22?

-sempre a tua insaputa non hai mai smentito almeno 30 articoli di stampa che riportavano il tuo nome come direttore artistico della orchestra Sinfonica della Calabria?

-sempre a tua insaputa il 5 marzo 2024 ti viene inoltrato l’invito da parte del sottosegretario onorevole Mazzi all’incontro con i direttori artistici italiani

Sono tante le cose che non sapevi: del tuo ufficio, di tua moglie, dei tuoi allievi che hanno avuto i contatti con questa orchestra, di cui dici di non ricordare nulla…

Nella tua intervista odierna hai parlato anche, non si capisce a quale titolo se non a scopo di pura diffamazione, del concerto con la orchestra Cantelli che abbiamo eseguito insieme al Conservatorio di Milano, nel lontano 1993, di cui, dici, ti sei vergognato perché il direttore, cioè io, sarebbe stato “inquietante”.

Ne è stato fatto un cd, molto bello, poi l’ascolteremo insieme, cercheremo di capire chi stona di più tra noi…

Tuo Alberto

Abbiamo raggiunto il Maestro Veronesi chiedendo spiegazioni su quel messaggio che, secondo Salvatore Accardo, egli avrebbe spedito a quest'ultimo, ovvero: «Scusa Maestro, ovviamente se ti chiedono se avevi dato la delega alla direzione artistica a Veronesi, sarebbe meglio dire di no, che stilavi personalmente le programmazioni…».

Alberto Veronesi ci ha risposto: «Con quel messaggio invitavo semplicemente l'amico Salvatore a dire le cose come stanno, e cioè che il direttore artistico era lui. Del resto ho proprio qui davanti agli occhi la lettera di accettazione incarico regolarmente firmata dal Maestro Accardo il 30 gennaio e reinviata dalla sua agente/segretaria Denise Petriccione il 23/11/22. Senza contare i trenta articoli di stampa che lo definivano "direttore artistico dell'Orchestra Sinfonica della Calabria". Ho in mio possesso tutta la documentazione necessaria per dimostrare quello che sostengo nella lettera di smentita dell'intervista di Accardo, quindi parlo con cognizione di causa».