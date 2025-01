TikTok, confermata la messa a bando negli Usa. L'exit strategy di Biden

17 gennaio 2025 a

La Corte Suprema degli Stati Uniti ha confermato una legge che richiede alla società madre cinese di TikTok di disinvestire dall’app, preparando il terreno per un divieto che entrerà in vigore domenica. I giudici hanno infatti confermato all’unanimità la legge federale che vieta TikTok a partire da domenica, a meno che non venga venduta dalla sua società madre con sede in Cina. La vendita non sembra imminente e, sebbene gli esperti abbiano affermato che l’app non scomparirà dai telefoni degli attuali utenti una volta che la legge entrerà in vigore il 19 gennaio, i nuovi utenti non potranno scaricarla e gli aggiornamenti non saranno disponibili. Il Dipartimento di Giustizia ha assicurato che questo renderà l’applicazione inutilizzabile. La Corte Suprema ritiene che TikTok costituisca un rischio per la sicurezza nazionale visti i suoi legami con il governo della Cina.

Il presidente uscente Usa Joe Biden però non applicherà il divieto sull’utilizzo di TikTok che entrerà in vigore un giorno prima della conclusione del suo incarico, prevista per lunedì, lasciando il suo destino nelle mani del presidente eletto Donald Trump. L’anno scorso, in una legge firmata da Biden, il Congresso ha richiesto che la società madre cinese di TikTok, ByteDance, disinvestisse entro il 19 gennaio. Un funzionario vicino al dossier ha affermato che l’amministrazione uscente stava lasciando l’attuazione della legge, e la potenziale applicazione del divieto, a Trump. E lo stesso tycoon ha detto che spetterà a lui la decisione sul futuro dell'app, ma non ha spiegato cosa intende fare. «Alla fine - ha dichiarato in un’intervista alla Cnn - toccherà a me, vedremo quello che faremo. Il Congresso ha dato a me il compito di decidere, per cui deciderò io».