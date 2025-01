Israele, la lista degli ostaggi liberati nella prima fase. Ci sono anche i piccoli Bibas

17 gennaio 2025 a

È stato firmato nella notte l’accordo con Hamas per un cessate il fuoco e per il rilascio degli ostaggi detenuti a Gaza. Con un giorno di ritardo, i rappresentanti di Israele, Hamas, Stati Uniti e Qatar, riuniti a Doha, hanno superato gli ultimi ostacoli per un’intesa. Il gabinetto di sicurezza israeliano si riunirà oggi dopo aver finalizzato gli ultimi dettagli dell’accordo per una tregua a Gaza e il rilascio degli ostaggi. La prima fase di sei settimane, prevede il rilascio di 33 ostaggi detenuti nel territorio palestinese, in cambio di centinaia di prigionieri palestinesi detenuti da Israele. In questa prima fase verrà negoziata la fine definitiva della guerra.

Gaza, Israele e Hamas firmano l'accordo di tregua a Doha

Questa la lista completa dei nomi degli ostaggi, pubblicata da Hen Mizzag, che saranno liberati dopo la prigionia nelle mani di Hamas: Romi Gonen, Emily Damari, Arbel Yehud, Doron Steinbacher, Shiri Bibas e i suoi bambini, Ariel e Kfir Bibas, Ohad Ben Ami, Gadi Moses, Keith Siegel, Ofer Calderon, Eliyahu Sharabi, Itzik Elgart, Shlomo Mansour, Ohad Yahalomi, Yosef Elzayadna, Oded Lifshitz, Yarden Bibas, Sagie Dekel Chen, Yair Horn, Omer Wenkert, Alexander Trofanov, Eliya Cohen, Or Levi, Tal Shoham, Omer Shem Tov, Tzachi Idan. Saranno rilasciate anche le cinque osservatrici rapite dall'avamposto di Nachal Oz: Liri Elbag, Karina Ariev, Agam Berger, Daniela Gilboa e Naama Levi. Le condizioni degli ostaggi non sono state confermate e non si sa chi sia effettivamente vivo.