Bossi jr condannato a 2 anni e 6 mesi per reddito di cittadinanza non dovuto

14 gennaio 2025

Riccardo Bossi, figlio del fondatore della Lega Umberto, è stato condannato a due anni e sei mesi di reclusione, oltre a una provvisionale a favore dell'Inps di 15 mila euro, per aver indebitamente percepito il reddito di cittadinanza. La procura gli contestava di aver percepito 280 euro ogni mese per 43 mensilità, per un ammontare complessivo di oltre 12mila euro dal 2020 al 2023. La sentenza è stata pronunciata oggi dal giudice dell’udienza preliminare del tribunale di Busto Arsizio (Varese), Veronica Giacoia. Il pubblico ministero Nadia Calcaterra, che ha coordinato le indagini, aveva chiesto una condanna a due anni e quattro mesi.