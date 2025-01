Meteo, neve e gelo. Sottocorona: "Maltempo da allerta", dove scatta

13 gennaio 2025 a

C'è stato un calo molto brusco delle temperature negli ultimi giorni. Cosa ci aspetta in quelli a venire? Paolo Sottocorona presenta le sue previsioni meteo nel corso del Tg La7. Sull'Italia ci sono ancora gli effetti residui del maltempo: "I venti orientali portano delle precipitazioni, ormai intense solo in maniera molto isolata sull'Appennino e sul versante Adriatico". Al Sud peninsulare e in Sicilia, invece, sono attesi ancora "fenomeni di una certa consistenza e nevicate", spiega il meteorologo. Insomma, al Sud freddo intenso e nevicate anche a quote basse.

Irrompe la tempesta Felix: crollo delle temperature, neve e temporali in vista

Martedì 14 gennaio "cambia la situazione". Al Centro Nord continua a non succede nulla, ma il maltempo "si attenua sulle zone del centro e addirittura rinforza sul versante Ionico, Calabria e Sicilia, con fenomeni molto intensi". Un "maltempo sicuramente da allerta", avverte Sottocorona. Mercoledì 15 gennaio "resta fra Sicilia e Calabria un maltempo localmente intenso ma in attenuazione", mentre "ritornano delle nuvole al Nord e al centro ma di precipitazioni ben poche", spiega ancora l'esperto.