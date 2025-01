Meteo, ecco la "zampata invernale": Giuliacci dà le date del grande freddo

12 gennaio 2025 a

Arriva il grande freddo? Ci sarà la neve a bassa quota? Quali saranno le regioni più fredde? A queste e ad altre domande risponde il colonnello Mario Giuliacci nelle sue previsioni meteo del tempo per lunedì 13 gennai e le tendenze per il mese in corso. Nelle prossime ore arriva "una zampata invernale con freddo e anche neve fino a bassa quota", spiega il meteorologo in un video sul canale YouTube MeteoGiuliacci . Alla base della previsione c'è "un vortice di bassa pressione centrato sul meridione che trascina sull'Italia l'aria gelida di origine polare giunta sui Balcani". Avremo pertanto piogge su Marche, Abruzzo, Molise, al sud e isole maggior, precipitazioni "che saranno forti sulla Calabria ionica con nevicate a bassa quota su Marche, Abruzzo, Molise, Campania e Calabria ma non in Sicilia". Le temperature: massime inferiori ai 10 gradi quasi ovunque.

Cosa ci aspetta invece nelle prossime settimane? Giuliacci spiega che il maltempo continuerà martedì 14 gennaio, poi da mercoledì 15 a domenica 19 ci sarà una fase di alta pressione: "Bel tempo ovunque e gelate al centro nord". Tra giovedì 23 e sabato 25 gennaio una "nuova perturbazione atlantica porterà pioggia quasi qualunque, freddo sul nord Italia e nevicate fino a basso quota sulla regione alpine", spiega Giuliacci.