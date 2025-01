Meteo Sottocorona: "Un salto molto brusco". Dove arriva il maltempo

09 gennaio 2025 a

Nelle prossime ore una perturbazione interesserà soprattutto le regioni centrali della Penisola. Ne parla Paolo Sottocorona nel corso del TgLa7 del 9 gennaio. Secondo il meteorologo le regioni più interessate dal passaggio della perturbazione saranno Lazio, Campania, Abruzzo, Molise e parte della Puglia.

"C'è il passaggio di questa perturbazione che si sta spostando verso est. Per questo venerdì 10 non troveremo più fenomeni intensi. Sabato 11, invece, ci sarà un salto molto brusco. Si creerà una zona di bassa pressione sul medio-basso Tirreno e ci saranno fenomeni molto intensi in tutte le regioni centrali: Lazio, Campania, Abruzzo, Molise e parte della Puglia. Insomma sarà una zona di maltempo molto forte.