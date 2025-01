Meteo, “né alta, né bassa”. Sottocorona e la sorpresa delle temperature poco invernali

08 gennaio 2025 a

a

a

Un gennaio atipico su molte zone d’Italia, con temperature piuttosto elevate. A fare il quadro della situazione meteo è Paolo Sottocorona, meteorologo di La7 che fornisce il suo quotidiano aggiornamento: “Nell’immagine estesa un po' anche al vicino Atlantico abbiamo sostanzialmente tre tipi di nuvole, distinte a seconda del colore, con una foto all’infrarosso, cioè una lettura delle temperature. Quelle più bianche indicano temperature molto basse, più fredde e quindi sono nuvole molto alte, molto sviluppate, poi abbiamo una zona tra la Francia e la Svizzera, a contatto con le zone Alpine, in cui queste nuvole sono meno bianche, quindi sono un po' più basse, ma ancora sono si riescono a vedere. E poi quelle sull'Italia che si vedono molto male, perché sono molto basse, hanno una temperatura molto simile a quella del terreno, a parte che c'è anche qualche nebbia, nuvole non sviluppate in altezza precipitazioni intense non ne danno”.

Arriva la neve a Roma? Ecco le date da tenere d'occhio

Ed ecco nel dettaglio le previsioni del tempo giorno per giorno: “La previsione per la giornata di oggi, mercoledì 8 gennaio, infatti vede pioviggini, debolissime piogge, quindi vengono da nuvole non particolarmente intense, c'è la zona della Liguria di Levante e dell'alta Toscana, che vanno sempre insieme, e sul confine Alpino hanno precipitazioni consistenti, ma sono abbastanza isolate, toccano soltanto le nostre zone di confine. Domani, giovedì 9 gennaio, c’è qualcosa in più. Nel senso che sulle regioni del nord, almeno la parte centro orientale, poi ancora Liguria di Levante e Alta Toscana, con precipitazioni moderate, localmente sulla parte occidentale, la Valle d’Aosta, la parte orientale del Friuli Venezia Giulia sulle zone Alpine, ci sono precipitazioni più consistenti, sennò sul resto del Paese c'è anche qualche schiarita, non è che siano proprio ovunque queste nuvole, però qualche precipitazione appena moderata, ma oltre non si va, fra basso Lazio e Campania, è un tempo che non è né di alta pressione né di bassa pressione. Nella giornata di venerdì 10 gennaio si ritorna sostanzialmente a qualche nuvola, qualche pioviggine al centro-sud sul basso Tirreno, precipitazioni sulle zone Alpine occidentali, ma è schema che si ripete simile a sé stesso giorno dopo giorno, almeno per il momento”.

Giuliacci: "Ciclone dal sapore invernale": quando scenderanno le temperature

Infine Sottocorona si focalizza sulle temperature e il loro andamento ballerino: “Le temperature minime di questa mattina si erano un po' ridimensionate rispetto a ieri, ma sono sempre abbondantemente sopra le medie. Le massime previste per la giornata di oggi tengono conto ovviamente del fatto che a nord abbiamo comunque dell’aria più fredda, spesso non superano i 10 gradi, che invece vengono abbondantemente superati. Ieri si partiva con minime al sud di 12, 13, 14 gradi, completamente fuori scala, oggi si parte magari da 8-9 gradi e comunque si va oltre i 10 con una certa abbondanza al centro-sud. La tendenza delle temperature massime nelle prossime 24 ore dice che sono stazionarie, perché c'è qualche leggero aumento, qualche leggera diminuzione sulla Puglia”.