Meteo, Befana con "fenomeni consistenti". Sottocorona: ecco dove colpiranno

04 gennaio 2025 a

Il tempo "è decisamente migliorato su gran parte del Nord". Esclusa "qualche copertura nuvolosa". Al Sud, invece, "ci sono pioviggini che riguardano soprattutto il mare ma che sfiorano anche la Sicilia". In Calabria, poi, c'è la possibilità di "qualche pioggia". Questo è il quadro meteorologico tracciato da Paolo Sottocorona, che in diretta dallo studio di Omnibus ha diffuso le ultime previsioni. Domani, domenica 5 gennaio, "al Sud e su gran parte del Centro" ci saranno solamente "incertezze e un po' di grigio". Situazioni simile al Nord. Eccezione fatta per Liguria e alta Toscana, dove potrebbe scatenarsi "qualche fenomeno più intenso".

Sottocorona: "Giornata di maltempo ma passerà presto". Dove pioverà

Lunedì 6 gennaio, giorno dell'Epifania, ci sarà "qualche nuvola al Centro, poi si ricomincia dalla Toscana settentrionale, tutta la Liguria e la zona alpina occidentale", dove i fenomeni "ci sono e potrebbero essere anche consistenti". "Meno sulla parte di Nord-Est", ha precisato l'esperto. Per quanto riguarda le temperature, esse saranno "leggermente più alte" solamente al Sud. "Il calo previsto c'era e c'è stato", ha aggiunto Sottocorona.