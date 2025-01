Meteo, Sottocorona: "Giornata di maltempo ma passerà presto". Dove pioverà

03 gennaio 2025 a

Se ieri la perturbazione era "adagiata" all'altezza delle Alpi, questa mattina "la troviamo spezzata in due": una parte "è quella che riguarda la Francia, il Portogallo, l'Atlantico" e l'altra, quella "più consistente", "interessa l'Europa orientale". Parola di Paolo Sottocorona, che in diretta dallo studio di Omnibus ha diffuso le ultime previsioni meteo. C'è una precisazione da fare. Nuvole e piogge "sono scese sulle regioni centrali", mentre "mancano al Nord", dove le "precipitazioni non sono intense o mancano proprio".

L'allarme di Sottocorona: "Arriva un arco di nuvole". Quando cambia tutto

Tra Lazio, Abruzzo e Umbria, invece, "ci sono fenomeni abbastanza consistenti". Si tratta di "una giornata di maltempo". Domani, invece, quel peggioramento, che "si è presentato non proprio in forza", "passa velocemente". Sarà un tempo "un po' grigio", ma nulla di allarmante. Secondo il meteorologo, "resta una zona, soprattutto in Calabria, con qualche fenomeno", Domenica, poi, "ricominciano le piogge moderate tra Liguria e alta Toscana", ha spiegato. Le minime, ha aggiunto Sottocorona, sono "in rialzo".