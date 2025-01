Rimini, egiziano attacca con un coltello quattro persone. Indagato il carabiniere

Christian Campigli 02 gennaio 2025 a

Una violenza inaudita, senza senso e, soprattutto, priva di qualsivoglia giustificazione. È iniziato nel peggiore dei modi il nuovo anno per cinque persone, accoltellate, nella notte di Capodanno, da un egiziano a Villa Verucchio, piccolo centro in provincia di Rimini. L'extracomunitario di 23 anni è stato poi freddato da un carabiniere intervenuto sul posto insieme ai colleghi per bloccare la sua follia omicida. L'uomo, in due diversi episodi, ha ferito gravemente, in strada, cinque persone. I militari sono intervenuti sul posto per bloccare l'aggressore e un carabiniere ha sparato esclusivamente per difendersi. Erano le ore 22:30 quando il nordafricano, senza apparenti motivi, ha sferrato un fendente ad un ragazzo di 18 anni e ad un suo coetaneo, che si trovavano nei pressi di Casa Zanni, un noto ristorante della costa romagnola. Secondo le prime ricostruzioni, il malvivente avrebbe aggredito il giovane alle spalle, colpendolo con diverse coltellate alla schiena e ai fianchi, mentre questo stava acquistando sigarette a un distributore automatico e avrebbe poi ferito, in modo lieve, anche un suo amico. Il diciottenne è stato trasportato presso l’ospedale di Rimini e si trova in condizioni preoccupanti.

Un episodio di una gravità inaudita che, purtroppo, è stato solo il primo capitolo di una notte di autentico terrore. Un'ora più tardi infatti, non molto prima della mezzanotte, l'egiziano ha deciso di tornare nel luogo dell’agguato e ha accoltellato altri tre esseri umani. Nello specifico, hanno avuto la peggio una coppia di anziani e una giovane ragazza. Tutti e cinque i feriti, quattro ricoverati al Bufalini di Cesena e uno all'Infermi di Rimini, non sono in pericolo di vita. I più gravi si trovano nel nosocomio cesenate e si tratta di due ragazzi 18enni di Villa Verucchio, uno aggredito alle spalle con 5 fendenti così come il secondo, e di una coppia di turisti romani di 69 e 70 anni in vacanza nella Valmarecchia. Tutti sono stati operati per le lesioni riportate, i medici che hanno emesso prognosi tra i 20 e i 30 giorni. La quinta vittima, invece, risulta essere una ragazza trasportata all'Infermi di Rimini per delle ferite da taglio, una delle quali al volto. Nessuno di loro, per fortuna, si trova in gravi condizioni. In pochi attimi, in via Marecchiese, è giunta una pattuglia dei carabinieri. Gli uomini in divisa hanno cercato, in ogni modo, di fermare il nordafricano. Gli hanno urlato di gettare, immediatamente, il coltello. Ma l'egiziano non si è arreso e, al contrario, ha cercato di colpire col pugnale uno dei due militari.

