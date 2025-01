Torino, "presi a calci a pugni da un gruppo di stranieri": la denuncia di un modello di OnlyFans

01 gennaio 2025 a

Presi a calci e pugni da un gruppo di ragazzi stranieri fuori da una discoteca a Torino, probabilmente per rubare loro il cellulare. È la denuncia di un influencer e creator di OnlyFan, Andrea Bianchi. In un video su Instagram il ragazzo insieme a un altro che era con lui nella notte di Capodanno racconta di essere stato prima avvicinato da uno degli aggressori, che gli ha chiesto se volesse del fumo. Poi la furia del branco che si è scagliato sui due giovani che portano sul volto e sul corpo i segni della furia del gruppo di giovani stranieri.

"Buon 2025 a noi 2, i telefoni si ricomprano ma la rabbia di non essere colpevole di nulla se non camminare per una strada si notte rimane. A voi i commenti...", raccontano i due ragazzi che spiegano di aver fatto questo video sui social non per ottenere visibilità ma per denunciare un fenomeno.