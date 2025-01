Meteo, l'allarme di Sottocorona: "Arco di nuvole". Quando cambia tutto

02 gennaio 2025 a

a

a

Un "arco di nuvole molto bianche", che Paolo Sottocorona ha prontamente indicato sulla carta nello studio di Omnibus, potrebbe innescare un cambio di passo del tempo. Se, in questi giorni, il quadro meteorologico è rimasto stabile, non è sicuro che si possa dire lo stesso per le prime giornate del 2025. Oggi, giovedì 2 gennaio, "qualche precipitazione debole o debolissima" è attesa su alcune zone del Centro e al Nord, mentre in alta Toscana e in Liguria "qualche pioggia degna di questo nome c'è". Forte è la minaccia sull'arco alpino del "maltempo alle porte".

Sottocorona spiazza tutti: "Valori estivi", come inizia il 2025 e quanto dura

Una tendenza, quella anticipata dall'esperto, che verrà confermata domani, venerdì 3 dicembre, quando "fenomeni da moderati a localmente forti" colpiranno il Centro e il Sud. Come ha fatto notare Sottocorona, si tratterà di un "cambiamento molto breve" perché già a partire dalla giornata di sabato rimarrà "solo qualche pioggia" e tutto "tenderà a restare stabile". Per quanto riguarda le temperature, esse risultano "in aumento al Centro, in diminuzione al Nord e stazionarie al Sud", ha spiegato.