Meteo, come inizia il 2025? Sottocorona e gli effetti prolungati dell'alta pressione

Nessuno stravolgimento del tempo fino alla fine dell’anno. A dare una buona notizia agli italiani ci pensa il meteorologo di La7 Paolo Sottocorona nel suo quotidiano appuntamento prima di Omnibus: “L’alta pressione si manifesta, nelle immagini da satellite, con la mancanza su gran parte dell'Europa di nuvole intense, quelle forti, quelle che portano precipitazioni, che sono quelle bianche, che fanno un po' da cornice alla zona di alta pressione. Nell’alta pressione ci sono ombre più basse, vale a dire nuvole stratificate sottili, ma intense difficilmente danno precipitazioni significative, però d'inverno alta pressione appunto è anche dei cieli sereni, ma non sempre e soltanto cieli sereni”.

Ed ecco le previsioni del tempo giorno per giorno da parte dell’esperto meteo: “La previsione per la giornata di oggi, lunedì 30 dicembre, vede una quasi totale assenza di nuvole sul terra, però sul mare il grigio comincia ad affacciarsi. Ed è la situazione che ci porteremo ancora nei prossimi giorni. La previsione per domani, martedì 31 dicembre, evidenzia che queste nuvole sottili possono provocare, in prevalenza sul mare direi, pioviggini, non sono piogge significative ma debolissime, il mare ovviamente, con l'aria ferma, si carica anche di umidità e quindi lì è più facile che ci siano questi debolissimi fenomeni. Un po' di nuvole e qualche fenomeno potrebbe anche toccare Toscana e alto Lazio. Nella giornata di mercoledì 1 gennaio 2025 abbiamo qualche pioviggine in più, soprattutto al nord e al centro, le zone di pianura, la nebbia poi diventano nuvole basse, nel corso della giornata qualche pioviggine. Insomma tempo che può essere grigio, cioè il grigio dobbiamo metterlo in conto in prevalenza, però il maltempo sicuramente no”.

Sottocorona si sofferma infine sulle temperature massime previste per la giornata di oggi: “Piuttosto contenute, però anche al nord riescono a superare i 10 gradi. Centro e Sud anche valori più elevati, molto spesso al centro le temperature sono molto basse al mattino, questa mattina a Roma c'era un grado, non è propro comunissimo, e ieri ha avuto una massima di 15. Quindi la forbice, cioè la differenza tra massima e minima, è molto aperta e con un cielo in parte velato potremmo avere invece magari 4-5 gradi di minima e 12 di massima, quindi minima e massima più vicina. La tendenza per domani è di una diminuzione, molto spesso è poca, però medio Tirreno e nord-est anche qualche calo di un paio di gradi per effetto appunto di queste velature, quindi c'è un minore riscaldamento durante il giorno e quindi invece di avere 15 gradi appunto, come c'è stato sulle zone del centro ieri, magari sono appunto 13-12. Questa è un po' la situazione che ci porteremo grosso modo, con poche variazioni, nei prossimi giorni. Quindi il passaggio dell'anno è simile a come diciamo l'anno è finito”.