Meteo weekend, Giuliacci avverte: "Sole ma...", dove si fa sentire il freddo

Ultimo weekend dell'anno mentre il 2025 bussa alle porte: quali sono le previsioni meteo? L'alta pressione che domina in gran parte dell'Italia lascia a distanza nuvole e precipitazioni. Secondo gli esperti del colonnello Mario Giuliacci sabato 28 e domenica 29 dicembre avremo per lo più cieli sereni con qualche nube "all'estremo Sud, specie in Calabria e Sicilia, ma senza portare piogge o nevicate". Sole e tempo stabile sul resto d'Italia, si legge su MeteoGiuliacci che tuttavia mette in guardia: ci sarà anche "un rialzo delle temperature ma, attenzione, non mancheranno dei momenti di freddo pungente". Insomma, il sole non scaccerà del tutto il gelo.

Nel dettaglio, le temperature al Centro e al Nord nel pomeriggio si attesteranno su valori "al di sopra della norma, caratteristici di fine novembre o inizio dicembre", più in linea con il periodo al Sud. Ma dopo il tramonto tornerà a farsi sentire il freddo con valori "anche al di sotto dello zero, specie al Nord", con la possibilità di gelate anche a bassa quota.