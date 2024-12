Meteo Giuliacci, da Capodanno alla "svolta artica": cosa ci aspetta

26 dicembre 2024 a

Come sarà il meteo degli ultimi giorni di dicembre e di Capodanno? Arriverà la neve? Come saranno i primi giorni del 2025? A rispondere a queste domande sono gli esperti di Meteo Giuliacci . Ebbene, nei prossimi giorni l’alta pressione coinvolgerà tutta la nostra penisola: a partire da venerdì 27 dicembre e fino a Capodanno sull’Italia dominerà il "tempo stabile, clima mite sulle regioni tirreniche, ma temperature ancora molto fredde sul Nord e nelle zone più interne del Centro", si legge sul sito che ospita le previsioni del colonnello Mario Giuliacci. Sul Sud non è esclusa un po' di instabilità.

L'Anticiclone delle Azzorre regala un Capodanno asciutto: la previsione del tempo

Dopo Capodanno lo scenario cambia, con "nuove masse d’aria gelida in discesa dal Nord Europa che si dirigeranno verso l’Italia". Cosa ci aspetta nei primi giorni del nuovo anno? "Sul finire della prima settimana di gennaio, è possibile una clamorosa svolta capace di portare sull'Italia gelo e neve a bassa quota", spiegano gli esperti. Le ultime tendenze meteo indicano per il 4-5 gennaio la data di un ritorno di maltempo, con pioggia e neve su molte regioni. Le correnti artiche si faranno sentire maggiormente al Nord, su Alpi e Appennino Settentrionale, con neve "fino a quote molto basse" specie in Emilia, Lombardia e Veneto.