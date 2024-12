Meteo, l'alta pressione domina la fine del 2024. Sottocorona: fino a quando regge

27 dicembre 2024 a

Sono gli ultimi giorni dell’anno e Paolo Sottocorona, meteorologo di La7, traccia un quadro della situazione meteo di questo finale di 2024 nel suo quotidiano appuntamento prima di Omnibus: “Vasta zona di alta pressione quella che prende gran parte dell'Europa centro occidentale, prende anche gran parte dell’Italia. Sullo Ionio, quindi subito a sud, però c'è un una certa presenza di nuvole, perché lì la pressione in realtà è più bassa, quindi l'Italia si trova un po' al confine. Gran parte del nord e del centro sono in situazione di alta pressione, quindi tempo stabile a dir poco, al sud qualche leggero disturbo. Questa è la situazione che poi non cambia molto nei prossimi giorni”.

Ed ecco poi le previsioni del tempo giorno per giorno: “La previsione per oggi, venerdì 27 dicembre, mette in mostra zone con eventuali pioviggini, quindi precipitazioni debolissime, un po' di grigio, qualche nuvola si affaccia, però nord sicuramente, a parte qualche nuvola sulle zone alpine, ma anche al centro, e parte del sud, compresa la Sardegna, con tempo completamente stabile. Qualche nuvola appunto al sud. Domani, sabato 28 dicembre, la situazione rimane sostanzialmente la stessa, perché qualche pioviggine al sud c’è, qualche debole presenza di nuvole, lo stesso vale per domani anche per la Sardegna. Nella giornata di domenica 29 dicembre c'è qualcosa in più, nel senso che queste nuvole avanzano un po' anche verso le zone del Tirreno, del Mar Ligure, toccano un po' le coste, non è maltempo, è magari qualche velatura del cielo. Sempre qualche possibile debolissima pioggia al sud”.

Sottocorona conclude il suo focus con un approfondimento sulle temperature massime: “Sempre fisiologicamente basse al nord, difficilmente si superano i 10 gradi, soltanto probabilmente sulle coste della Liguria e una parte del nord est. I versanti tirrenici con temperature di 12, 13 forse anche qualcosina in più, quindi questa è la zona più calda, è calda relativamente alla stagione. La tendenza nelle prossime 24 ore è di leggeri aumenti anche al nord, poi in Toscana ed Emilia Romagna. Il resto del centro e del sud rimane sostanzialmente sui valori di oggi. C’è poi una tendenza su un’attenuazione del vento”.