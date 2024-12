Meteo, che Vigilia di Natale sarà? Sottocorona vede nero: "Maltempo". Dove

22 dicembre 2024 a

Se a Natale sono tutti più buoni, non si può dire lo stesso del tempo. Paolo Sottocorona ha diffuso stamattina le ultime previsioni, analizzando il quadro meteorologico del 23 e del 24 dicembre prossimi e non ha promesso niente di buono. Una perturbazione "ferma sull'arco alpino" interessa alcune zone del Nord, dove però al momento i fenomeni sono "deboli" o sostituiti da "schiarite". Al contrario, "si conferma un tempo perturbato dalla Toscana in giù": questo lo scenario tracciato dall'esperto per la giornata di oggi.

Domani, "la situazione peggiora", ha anticipato il meteorologo. Stando alla carta mostrata in studio, sulle zone del Centro o del Sud "ricompaiono il giallo e il rosso" e cioè le "precipitazioni forti e abbondanti", un "maltempo marcato". Il Nord, al contrario, "rimane protetto dalla catena alpina, che ferma queste perturbazioni che stazionano tra Francia e Svizzera".

Martedì, il giorno della Vigilia, nel mirino dei fenomeni intensi ci saranno "ancora il Centro e il Sud". Anche se, come ha specificato Sottocorona, il maltempo sarà "un po' attenuato". Per quanto riguarda le temperature minime, i "valori sono bassi. Al Nord vanno anche sottozero in pianura". La tendenza indica temperature "in aumento al Sud, in diminuzione ulteriore al Nord e su parte del Centro", ha concluso.